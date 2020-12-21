Пекин, 21 декабря, 2020, 05:55 — ИА Регнум. Привить от COVID-19 50 млн человек к февралю 2021 года планируют власти Китая. Об этом 21 декабря сообщает издание «Цзянькан шибао».

(сс) zhizhou deng Китайцы в медицинских масках в Гуанчжоу

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Ссылаясь на информацию, полученную от сотрудника Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний Тао Лина, газета указывает, что вакцинацию 50 млн человек запланировано провести до 15 февраля. Власти КНР используют 100 млн доз вакцин, разработанных фармацевтическими компаниями Sinopharm и Sinovac.

На первом этапе вакцину получат сотрудники отрасли международных и внутренних перевозок, медики, работники ферм и рынков, холодильной логистики и все те, кто непосредственно по роду своих занятий подвергается высокому риску заражения опасной инфекцией. По данным издания South China Morning Post вакцинацию населения запланировано провести до наступления Нового года по лунному календарю, который наступает в ночь с 10 на 11 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении заражённой коронавирусом нового типа замороженной рыбе, которая поступила в Китай из Индии.