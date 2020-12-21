Новосибирск, 21 декабря, 2020, 05:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 21 декабря, ожидаются снег, метель, порывы ветра до 19 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. Соответствующее предупреждение разослало региональное управление МЧС РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

В городе Новосибирске, согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 21 декабря, в первой половине дня преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-западный 6−11 м/с, температура воздуха −18… −20 °C, на дорогах местами гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирскую область идут морозы. К региону приблизился холодный атмосферный фронт.