В Приморье начались президентские новогодние выплаты
Владивосток, 21 декабря, 2020, 05:25 — ИА Регнум. Приморские семьи с детьми до восьми лет 21 декабря начали получать новогодние выплаты в пять тыс. рублей, сообщают получатели в соцсетях.
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Единовременная выплата начала поступать на банковские карты жителей Приморья.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье около 130 тыс. детей до восьми лет получат единовременную выплату к Новому году в размере пять тыс. рублей. Указ р выплатах подписал президент РФ Владимир Путин после прошедшей 17 декабря пресс-конференции.