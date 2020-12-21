Владивосток, 21 декабря, 2020, 05:25 — ИА Регнум. Приморские семьи с детьми до восьми лет 21 декабря начали получать новогодние выплаты в пять тыс. рублей, сообщают получатели в соцсетях.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Читайте также: В Приморье 130 тыс. детей получат президентскую выплату к Новому году

Единовременная выплата начала поступать на банковские карты жителей Приморья.

Пособия переводит Пенсионный фонд автоматически на уже имеющиеся счета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье около 130 тыс. детей до восьми лет получат единовременную выплату к Новому году в размере пять тыс. рублей. Указ р выплатах подписал президент РФ Владимир Путин после прошедшей 17 декабря пресс-конференции.