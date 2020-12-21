Москва, 21 декабря, 2020, 04:38 — ИА Регнум. Аномальные погодные явления ожидаются на предстоящей неделе в ряде регионов России. Об этом 21 декабря сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

На востоке европейской части России, в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) ожидается аномальное понижение температуры. В начале недели будет холоднее климатической нормы на 6−8 градусов, а к концу недели на 3−5 градусов. В Саратовской, Самарской и Оренбургской областях температура опустится ниже климатической нормы на 9 градусов. Для этих регионов выпущено экстренное предупреждение на период с 21 по 24 декабря.

В то же время в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в течение всей предстоящей недели будет наблюдаться температура на 5−8 градусов выше климатической нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно прогнозам синоптиков, весеннее потепление в России начнётся раньше обычного.