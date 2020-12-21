Москва, 21 декабря, 2020, 04:13 — ИА Регнум. Общество изо дня в день баламутят все новыми и новыми возбудителями беспокойства, будь то коронавирус или «отравления» блогера Алексея Навального, и это в преддверии выборов в России, намеченных на 2021 год, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

«Сколько же раз можно «травить» этого Навального? Ну сколько раз? Травят, травят и не дотравят. Что же такое? Четыре? Ну, а можно, наверное, и двадцать четыре? Значит, смысл заключается в том, что внутри этого рисуется какой-то зловещий трагифарсовый рисунок с какими-то повторами на тему начала 30-х годов», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что обществу изо дня в день подливают все новые и новые возбудители беспокойства, будь то сказочно-мифические отравления Навального или все новые подробности про коронавирус, которые день ото дня все более и более новые и необычные, дабы не было скучно.

«Ясное дело, что никто не собирает снимать этот контекст медицинский, и что этот контекст еще хотят усугублять. У нас на горизонте выборы, и совершенно ясно, что этим тоже будут пользоваться определённым способом, и совершенно видно, что там новые конфигурации намечаются. Никто не будет все время разыгрывать все время только карту Навального. Там количество тузов и королей будет побольше в этой колоде», — продолжил эксперт.