Москва, 21 декабря, 2020, 04:04 — ИА Регнум. Турция стала совершенно отдельным и крупным фактором мировой политики в последние недели, и эта тенденция несет угрозу России, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир

«Представители России в очередной раз сказали [Турции]: «Слушайте, может надо как-то поосторожнее крымскую платформу разминать вместе с Украиной, может как-нибудь договоримся… а им в ответ: «А, идите к черту». Поэтому, наше миролюбие по отношению к Турции, оно мне почему-то кажется двусмысленным. Мне кажется, там, внутри России в самых разных стратах общества накапливается какое-то раздражение насчет того, что уж более энергично ведут себя наши «замечательные партнеры по средиземноморью». Но они же не только с нами себя так ведут», — заявил Кургинян.

Он отметил, что уже в одной из крупнейших израильских газет The Jerusalem Post говорится о том, что Турция, а не Иран является главным врагом Израиля, чего невозможно было представить буквально пять лет назад. Поскольку ранее Израиль считал Турцию главным светским братом Израиля, в отличие от враждебного мусульманского Ирана. Теперь же все иначе. И это глобальные изменения всей конфигурации сил в мире.

Все это последовало на заявления президента Турции, что Иерусалим — это турецкий (османский) город, которые арабы так и не смогли взять, а он не «какой-то там араб», он турок, который такой оплошности не допустит. Точно также нагло Турция ведет себя внутри Туркестана, считая, что схватила «Бога за бороду», она же поддерживает Украину. На фоне этого Иран чувствует некое беспокойство. И все это очень опасно для России.