Вашингтон, 21 декабря, 2020, 03:59 — ИА Регнум. Временный бюджет сроком на один день, продлевающий финансирование федерального правительства, был принят палатой представителей конгресса США. Об этом 20 декабря свидетельствуют результаты голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Принятие временного бюджета позволит палате представителей не допустить остановки работы федеральных учреждений. Ожидается, что действующий президент США Дональд Трамп подпишет документ до 00:00 20 декабря (08:00 мск 21 декабря).

Однодневная отсрочка позволит конгрессу принять окончательное решение по законопроекту о бюджете страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о достижении конгрессом США соглашения по пакету экстренных мер экономической помощи в связи с пандемией на сумму более 900 млрд долларов.