Москва, 21 декабря, 2020, 03:07 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы освободил от ареста три крупных пакета обыкновенных акций «Азиатско-Тихоокеанского банка», учреждённого в Амурской области. Помимо этого по иску Центробанка России за ним были признаны права собственности на акции. В банке, фигурирующем в иске, регулятору принадлежит пакет в 99,99%. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Kirakarol Офис АТБ в Москве

Судья Жданова приняла решение освободить из-под ареста три пакета акций.

Аресты были наложены решениями судебных приставов-исполнителей по производствам от 2019 года. Речь шла о пакете в 169 764 817 560 424 штуки, 657 223 264 895 342 штуки и 606 211 917 544 233 штуки. Также решено «признать право собственности Центрального банка Российской Федерации на обыкновенные акции «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) в количестве 1 433 199 999 999 999 штук, государственный регистрационный номер выпуска 10 501 810В».

Ответчиками в споре, который начался в сентябре 2020 года, проходили ООО «ППФин Регион» и ПАО «М2М Прайвет банк».

Напомним, «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ) был создан в феврале 1992 года и базируется в Амурской области. Уставный капитал АТБ в июле 2018 года решением регулятора был уменьшен до одного рубля. Этому предшествовало введение временной администрации.

В апреле 2020 года была сделана попытка продать пакет акций АТБ. В рамках торгов поступило четыре сообщения о намерении, которые регулятор начал проверять, оценивая, в том числе финансовое положение потенциальных покупателей. Среди участников называли «Совкомбанк», но позднее руководство банка якобы отказалось от сделки из-за высокой цены.

На 30 апреля 2019 года ЦБ РФ принадлежало в АТБ 99,99%, которые были переданы в доверительное управление ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».