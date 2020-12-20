Вашингтон, 21 декабря, 2020, 02:37 — ИА Регнум. Соглашения по пакету экстренных мер экономической помощи в связи с пандемией COVID-19 на сумму более $900 млрд достиг конгресс в США. Об этом 21 декабря сообщает телеканал CNBS.

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Законопроект установит размеры новой экстренной помощи для малого бизнеса, безработных и пострадавших во время пандемии коронавируса отраслей экономики. Пакет помощи включает прямые выплаты гражданам США в размере 600 долларов и дополнительные пособия по безработице в размере 300 долларов в неделю. Предполагается, что пакет мер станет частью общего законопроекта о финансировании ряда правительственных программ, общей стоимостью 1,4 триллиона долларов.

Лидер сенатского республиканского большинства Митч МакКоннелл и лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер уже объявили о достижении соглашения по пакету помощи в связи с пандемией коронавируса. Лидеры конгресса надеются завершить работу по законопроекту в ближайшие часы, после чего текст закона будет опубликован.

Стоить отметить, что свою поддержку законопроекту, в особенности в его части, касающейся прямых выплат, поддержал действующий президент США Дональд Трамп. В ночь на 21 декабря он опубликовал в своём Twitter призыв к конгрессу завершить работу по экстренным мерам стимулирования экономики США в связи с пандемией COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом законопроекта об экстренных мерах стимулирования американской экономики в условиях пандемии COVID-19.