Вашингтон, 20 декабря, 2020, 23:44 — ИА Регнум. Команда кандидата в президенты Соединённых Штатов от демократов Джо Байдена после его вступления в должность главы Белого дома рассмотрит несколько вариантов «наказания России за её предполагаемую роль в беспрецедентном взломе американских правительственных агентств и компаний». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Gage Skidmore Джо Байден

По словам собеседника агентства, команда демократа рассматривает шаги «от новых финансовых санкций до кибератак на российскую инфраструктуру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США сообщили о масштабной кибератаке, которая была осуществлена через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Позднее действующий президент США Дональд Трамп отметил, что масштаб хакерской атаки был преувеличен в СМИ, и выдвинул версию о причастности к кибератаке Китая, а не России.

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