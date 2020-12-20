Москва, 20 декабря, 2020, 22:59 — ИА Регнум. Материал издания Daily Mail, согласно которому после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении максимальных ограничений из-за распространения коронавируса жители Лондона стали массово покидать город, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Цитата из к/ф «28 дней спустя». Реж. Дэнни Бойл. 2002. Великобритания Опустевший Лондон

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»Рождество скоро, люди просто разлетаются на каникулы. Кстати, Россия им открыта», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Винса».

Многие комментаторы отнеслись к такой постановке вопроса с критикой. По их мнению, жители Лондона попросту отправляются на рождественские каникулы, и это никак несвязанно с какими-либо ограничениями в Великобритании.

«Это норма для европейцев. Перед Рождеством всегда аэропорты и вокзалы забиты», — считает пользователь Наталья.

Некоторые всё же более серьёзно отнеслись к данной информации. Ряд пользователей даже вспомнили старую британскую легенду, согласно которой в государстве могут наступить «тёмные времена».

«Видимо, чёрные вороны улетели, как в легенде говорится. Считается, что Тауэр и вся британская империя падёт, как только его покинут вороны. Есть над чем поразмыслить!» — написала Галина Д.

Отдельные пользователи выразили своё безразличие к оттоку населения из Лондона. По их видению, в России люди более подготовлены к тяжёлым периодам, поэтому они не понимают беспокойства жителей британской столицы.

«Ничего. Мы весной пережили как-то аналогичный уровень локдауна, что даже парки были закрыты. Так что граждане России всегда были повыносливее и посуровее. Ну и куда они ломанулись? Сто пудов на отдых. Работать-то не надо. А денег у них всегда много», — пишет пользователь Nesurmin.

Напомним, 20 декабря издание Daily Mail опубликовало материал, согласно которому после заявления главы правительства королевства Бориса Джонсона о введении максимальных ограничений из-за распространения коронавируса жители Лондона якобы стали массово покидать город.