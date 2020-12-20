Москва, 20 декабря, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Материал издания Guardian, согласно которому военно-морской флот США примет «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая, вызвал реакцию среди пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Американский авианосец США

«Не понимают они других людей. США и их подельники понимают только силовое воздействие, к сожалению. Это как мажоры на крузаках», — считает пользователь под псевдонимом «Тимур и Ко».

Многие комментаторы указали на тот факт, что США развернули свой флот по всему Земному шару в таком количестве, что говорить о более агрессивной доктрине странно.

«Зачем их ВМС развёрнуты по всему миру, а угрозой являются Россия и Китай? Я обалдуй или у них с логикой проблемы?» — задаётся вопросом Павел Б.

Некоторые пользователи выразили свою уверенность в том, что Россия способна дать достойный ответ агрессивным действиям США. Они предостерегли Соединённые Штаты от нападок в сторону Российской Федерации.

«Так хочется посмотреть, как США начнут «более агрессивно» вести себя против нас и получат «по сусалам». Прямо предвкушаю этот момент их унижения», — поделился пользователь Алексей.

Другие же пришли к выводу, что, несмотря на агрессивную политику США, Россия, скорее всего, поведёт себя достаточно мирно. Тем не менее они считают, что подобного мягкого ответа со стороны Китая Соединённым Штатам ждать не стоит.

«Ох, и доиграются янки. Если Россия, может быть, и будет с ними как-то разговаривать, то с Китаем у них этот номер не пройдет. Будут янки рыб кормить! Только пусть тогда не пикают», — написал Виктор Х.

Напомним, 20 декабря издание Guardian опубликовало материал, согласно которому военно-морской флот США примет «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая.