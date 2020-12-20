Курган, 20 декабря, 2020, 21:52 — ИА Регнум. У губернатора Курганской области Вадима Шумкова был взломан Instagram-аккаунт. Об этом сообщил 20 декабря модератор страницы главы региона.

Www.instagram.com/shumkov_vm/ Screenshot

«В связи со взломом данного аккаунта с него могли быть направлены сообщения или комментарии некорректного содержания. В настоящее время пароль заменён, доступ восстановлен. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.

При этом несколько Telegram-каналов опубликовали скриншот с некорректными высказываниями якобы Вадима Шумкова в адрес одного из курганских оппозиционеров.