Москва, 17 апреля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Уже к концу мая изготовят первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств для передачи подразделения российской армии. Об этом 17 апреля доложили министру обороны Сергею Шойгу в ходе посещения им выставочного центра «Патриот» в Московской области.

Кадр из видео

Генерал армии поручил увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств.

По данным Минобороны, боевые роботы предназначены для подвоза, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения. Роботизированные платформы смонтированы как на колёсном, так и на гусеничном шасси.

«Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Государственное машиностроительное конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» проверил ход выполнения указаний по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных.

Шойгу провёл инспекцию производственных цехов предприятия, а также технологического процесса разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса.

Министр также дал поручение скорейшим образом принимать на вооружение перспективные средства, в случае если они успешно прошли испытания в зоне проведения спецоперации.

Всего главе министерства представили свыше 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности.