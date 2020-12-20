Москва, 20 декабря, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что столкнулся в своей работе с предательством.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

По его словам, каждое предательство — «это, конечно, тяжелый удар», который он перенес на себе.

«В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель», — сказал Нарышкин.

При этом он не стал раскрывать, кем и при каких обстоятельствах было совершено предательство.

«Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — подытожил глава СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин сообщал, что в начале 90-х годов Служба внешней разведки могла быть расформирована в связи с предложением ряда «горячих голов».

Важную роль в сохранении существования Службы внешней разведки сыграл советский и российский дипломат и политик Евгений Примаков, уточнил он.

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