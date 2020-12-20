Нарышкин рассказал о пережитом предательстве в разведке
Москва, 20 декабря, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что столкнулся в своей работе с предательством.
По его словам, каждое предательство — «это, конечно, тяжелый удар», который он перенес на себе.
«В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель», — сказал Нарышкин.
При этом он не стал раскрывать, кем и при каких обстоятельствах было совершено предательство.
«Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — подытожил глава СВР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин сообщал, что в начале 90-х годов Служба внешней разведки могла быть расформирована в связи с предложением ряда «горячих голов».
Важную роль в сохранении существования Службы внешней разведки сыграл советский и российский дипломат и политик Евгений Примаков, уточнил он.
Читайте также: Нарышкин рассказал о работе разведки накануне Великой Отечественной войны