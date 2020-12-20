Мишкинский район, Курганская область, 20 декабря, 2020, 18:51 — ИА Регнум. В Курганской области несколько мужчин в поселке Мишкино взорвали КамАЗ, сняв происшествие на видео, которое попало в социальные сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

@breakingmash Скриншот видео происшествия в поселке Мишкино

По информации канала, жители села пытались выправить мятую цистерну КамАЗа необычном способом. Они закачали сжатый воздух внутрь.

В итоге у грузовика отлетела кабина, что и было запечатлено на видео.