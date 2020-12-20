Вильнюс, 20 декабря, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Власти Литвы обсуждают возможность приостановки авиасообщения с Великобританией из-за обнаруженного в Соединённом Королевстве нового типа коронавируса, сообщает 20 декабря радио LRT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

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"Обсуждаем разумные меры, которые помогли бы справиться с этой сложной ситуацией», — сказал министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что альтернативой приостановке полётов может стать тестирование в аэропортах всех прибывших на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон подтвердил, что заразность нового штамма коронавируса на 70% выше, чем у первоначального штамма.

В связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 Джонсон ввёл в в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.