Москва, 20 декабря, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в заключительном матче на этапе Евротура — Кубке Первого канала.

Акутагава Кубок Первого канала по хоккею

Встреча завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0), отличился Вадим Шипачев, дубль оформил Дмитрий Воронков, также по шайбе забросили Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко. У сборной Финляндии забил Харри Песонен.

Победа стала для российской команды третьей подряд на турнире, что позволило им стать победителями Кубка Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 20 декабря, сборная Чехии по хоккею уверенно обыграла национальную команду Швеции в своём заключительном матче на этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала. Игра состоялась на льду московской «ЦСКА-Арены» и закончилась победой чешской команды со счетом 4:1.