Анкара, 20 декабря, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Строительство Совместного турецко-российского центра мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху продолжается в Агдамском районе Азербайджана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 20 декабря в министерстве национальной обороны Турции.

Msb.gov.tr Министры обороны Турции и Азербайджана

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»В соответствии с Меморандумом… предпринимаются шаги по скорейшему задействованию центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня, — говорится в сообщении военного ведомства. — Соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и РФ».

В минобороны Турции отметили, что Анкара и далее продолжит поддержку «братского Азербайджана» в свете лозунга «Одна нация — два государства».

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в Карабахе в ходе разминирования дороги возле населенного пункта Шуша погиб российский офицер.

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