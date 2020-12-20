Москва, 20 декабря, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Российской Федерации с учётом рисков тлеющих в соседних странах конфликтов необходимо обеспечить более эффективную защиту госграницы. Об этом 20 декабря заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) России.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры СВР

«Надо (российским спецслужбам — прим ИА REGNUM) добиваться более эффективной защиты госграницы, — подчеркнул глава государства. — Тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов».

Кроме того, добавил Путин, спецслужбам необходимо уделить внимание преступлениям в сфере экономики, информационной безопасности, а также борьбе с экстремизмом и коррупцией.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил со 100-летием Службу внешней разведки (СВР).

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