Эр-Рияд, 20 декабря, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Крупная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco прорабатывает расширение сотрудничества с российскими энергокомпаниями, заявил представитель вице-премьера РФ Александра Новака по итогам его визита в Саудовскую Аравию.

Eagleamn Штаб-квартира Saudi Aramco

«В активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 декабря, Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия в первые шесть месяцев 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве.

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