Москва, 20 декабря, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Говорят, под Новый Год, что ни пожелается, — все всегда произойдет, все всегда сбывается! Особенно если рассказать о своем желании во время прямой линии президенту Российской Федерации.

Так поступил семилетний школьник из Киргизии Рустам Ташматов, который попросил президента России исполнить на Новый год его мечту: он хочет попробовать тульский пряник, так как никогда его не ел. «Объединенные кондитеры» — ведущие производители кондитерских товаров Тульской области, куда входит фабрика «Ясная Поляна», тут же связались с родителями мальчика, чтобы исполнить мечту Рустама. Предновогоднее желание ребенка сбылось — посылка с тульскими пряниками для школьника и его друзей уже получена, и ребята наслаждаются вкусом свежего тульского пряника.

В холдинге «Объединенные кондитеры» отметили, что делать добрые дела для них — обычное дело, ведь сладости дарят радость людям, поэтому несколько посылок с тульскими пряниками уже завтра отправляются в российские села, в глубинку, чтобы и там дети могли получить радость, несмотря на то, что у них не было возможности рассказать о своем желании главе государства.

Сотрудники холдинга поздравляют семью Ташматовых и семьи всех детей в российской глубинке, которым придут подарки, с наступающим Новым годом, желают здоровья и благополучия!