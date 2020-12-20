Амстердам, 20 декабря, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Власти Нидерландов ввели запрет на пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за нового типа коронавируса. Об этом 20 декабря говорится в пресс-релизе правительства Нидерландов.

Самолёт голландской авиакомпании KLM

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"Нидерланды пересмотрели свои рекомендации для путешественников, прибывающих из Великобритании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим правительство страны приняло решение запретить авиаперевозку пассажиров из Великобритании с 20 декабря. Запрет будет действовать как минимум до 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится режим жестких ограничений — гражданам предписано не покидать свои дома. Министр здравоохранения Великобритании посоветовал подданным Её Величества вести себя так, как будто они уже заражены коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса куда более заразная, чем первоначальная.

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