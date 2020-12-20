Москва, 20 декабря, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Эксперименты с антропоморфным роботом Skybot F-850 «Фёдор» на Международной космической станции не могли привести к повреждениям обшивки. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров РИА Новости.

МКС

Научно-производственное объединение «Андроидная техника» является разработчиком робота «Фёдор», который в августе 2019 года доставлялся на МКС. После проведения серии экспериментов робот был возвращён на Землю.

В сентябре 2019 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Экипаж станции предпринял некоторые меры для устранения этой проблемы, однако её не удалось решить полностью.

Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что утечку воздуха на МКС могла вызвать трещина, образовавшаяся при доставке на станцию антропоморфного робота.

Представитель компании-разработчика категорически отверг эту версию. Он объяснил, что перед отправкой робота на МКС все эксперименты тщательно отрабатывались на Земле на тренажёре транспортного пилотируемого корабля «Союз».

"Вариант, что робот «не пролазил», он исключён полностью», — подчеркнул Дудоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой воздуха на МКС находится под контролем. Он объяснил, что в случае необходимости дополнительные запасы газов будут отправлены на станцию в феврале на грузовом корабле «Прогресс».