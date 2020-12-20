Москва, 20 декабря, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что уже со следующей недели (с 21 декабря) начнут прививать против коронавируса граждан старше 60 лет. Об этом Мурашко заявил сегодня, 20 декабря, в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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У Мурашко спросили, может ли с 21 декабря в России начаться вакцинация против коронавируса для людей старшего поколения. Министр ответил положительно.

«Да, мы надеемся на это», — сказал министр здравоохранения.

Мурашко отметил, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Глава Минздрава отметил, что в регионах надо вовлечь в вакцинацию пациентов с сахарным диабетом.

«Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — сказал он.