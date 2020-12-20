Австрия, 20 декабря, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Пятое место на этапе Кубка мира (КМ) по бобслею в соревнованиях двоек среди мужчин, который проходит в Игльсе (Австрия), заняли российские спортсмены Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

German Federal Archive Бобслей

При этом победу одержала немецкая двойка в составе Франческо Фридриха и Александра Шюллера, которые пришли к финишу за 1 минуту 42,40 секунды.

Второе место заняли спортсмены из Латвии Оскарс Киберманис и Матисс Микнис, отставшие от победителей на 0,78 секунды. Третьими стали еще два немецких бобслеиста — Йоханнес Лохнер и Кристиан Расп (+0,90 секунды).

Пятый результат Гайтюкевича и Кошелева составил +1,08 секунды отставания от победителей.

Отметим, следующий этап КМ по бобслею состоится 9−10 января в Винтерберге (Германия).