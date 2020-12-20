Москва, 20 декабря, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Механическая коробка передач обладает рядом преимуществ перед «автоматом» при использовании в зимнее время. Об этом сообщается в материале портала «АвтоВзгляд».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобили

Автомобили с автоматической коробкой переключения передач обладают рядом преимуществ, главным из которых является удобство использования в крупных городах с плотным трафиком и частыми заторами. Однако в холодное время года владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач могут столкнуться с рядом проблем.

Первым из минусов АКП является невозможность завести «с толкача» автомобиль с неисправным стартером или севшим аккумулятором. Ещё одним недостатком является необходимость прогрева рабочей жидкости в АКП. Стоит учитывать, что жидкость греется только в движении, поэтому сделать это на холостом ходу не получится. Менять рабочую жидкость в АКП требуется чаще, чем в механических коробках передачи.

Также автомобили с АКП бывает сложнее вызволить из снежных заторов. Из-за особенности работы АКП на таких автомобилях не получится выехать из сугроба «враскачку».