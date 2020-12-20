Нальчик, 20 декабря, 2020, 14:40 — ИА Регнум. В Нальчике (Кабардино-Балкария) на женщину во время прогулки напала стая собак. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Стая бездомных собак

Отбиться от собак женщине помогли случайные прохожие. Серьезных ранений она не получила, но одежда была испорчена. Нападение женщина смогла записать на телефон.

Местные жители отмечают, что возле озер и в парках города гуляют стаи бездомных собак. Стоит подчеркнуть, что ещё осенью жители Нальчика отмечали большое скопление бездомных собак. Многие дети боятся самостоятельно возвращаться из школы.

При этом в республике нет государственных приютов для бездомных животных, и их стерилизацией никто не занимается.