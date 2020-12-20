Вашингтон, 20 декабря, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Жители США могут продолжать приобретать и использовать устройства китайской компании DJI, несмотря на введение санкций правительством Соединённых Штатов. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на представителя DJI.

Doodybutch Дрон компании DJI

18 декабря Министерство торговли США внесло ряд китайский компаний в «чёрный список». Подпавшие под эти санкции компании не смогут сотрудничать с американскими организациями без получения специальной лицензии. Запрет был введён с помощью того же механизма, который использовался для запрета поставок американских чипов компании Huawei.

Среди китайских компаний, попавших под новую волну санкций, оказался и крупнейший производитель дронов в мире DJI. В США обвинили эту компанию в «широкомасштабных нарушениях прав человека посредством неправомерного сбора и анализа персональных данных».

Представители DJI выразили разочарование в связи с этим решением Министерства торговли США. При этом в компании объяснили, что введённые санкции не предусматривают запрета на покупки и использование дронов на территории США.

«Клиенты в США могут продолжать приобретать и использовать продукты DJI в прежнем режиме», — подчеркнули в DJI.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под декабрьские санкции правительства США подпали ещё десятки компаний из Китая, включая крупного производителя электронных микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).