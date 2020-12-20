Москва, 20 декабря, 2020, 13:19 — ИА Регнум. По подозрению в нарушении антидопинговых правил пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике, призер Олимпийских игр Татьяна Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Андрей Пронин ИА REGNUM Татьяна Каширина

Уточняется, что спортсменка временно отстранена на основании данных из базы московской антидопинговой лаборатории, содержащих результаты проверки допинг-проб спортсменов России с 2012 по 2015 год.

При этом уточняется, что сама Каширина отказалась комментировать данную информацию.

Отметим, 29-летняя Каширина с 2009 по 2019 год выиграла пять золотых и три серебряные медали чемпионатов мира, восемь раз побеждала на чемпионатах Европы, а также стала серебряным призером ОИ 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о смягчении санкций в отношении российского спорта, которые рекомендовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA), вызвало разочарование гендиректора WADAОливье Ниггли.