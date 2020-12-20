Москва, 20 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. За организацию памятных мероприятий и вклад в гражданско-патриотическое воспитание Москва была отмечена благодарностью национальной премии «Победа». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы в Москве 24 июня 2020 года

Вице-мэр отметила, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 был объявлен Годом памяти и славы. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции многие мероприятия пришлось провести в дистанционном формате.

«Программу к Году памяти и славы Москва готовила с всероссийскими организациями, волонтерами, жителями города. Вместе мы провели такие памятные акции, как «Линия памяти», «Лица Победы», «Народная летопись народного ополчения», «Благодарим Вас за Победу», — рассказала Сергунина.