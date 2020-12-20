Калуга, 20 декабря, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В Калуге 20 декабря началась торговля новогодними елками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Kaluga-gov.ru Фестиваль новогодних ёлок «Новый год с доставкой на дом»

На девяти «Елочных базарах» и действующих городских ярмарках в разных концах города можно приобрести живую ёлку или сосну высотой от метра до трех, а также еловые ветки. Кроме того, на территориях, прилегающих к ряду торговых центров, также организована торговля живыми елями и соснами. «Елочные базары» будут работать по 31 декабря включительно. Стоимость новогодних елей от 700 рублей и выше.

Накануне, 19 декабря, на калужских площадях Московская и Маяковского открылся фестиваль новогодних ёлок под девизом «Новый год с доставкой на дом». Калужан и гостей областного центра приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, а также певцы и танцоры из студии «Веселая компания», ансамбля эстрадного танца «ЧАО», вокальной студии «В.Е.К.» и студии эстрадной песни «Акцент». Разогревали публику зажигательные выступления коллектива «Содружество». Сказочные герои водили с детьми хороводы, пускались с ними в пляс, устраивали конкурсы на ловкость и скорость, где за участие юные гости праздника получили сладкие призы. Детвора участвовала в мастер-классах. Под нарядной хвойной красавицей собравшиеся фотографировались в тематических фотозонах.