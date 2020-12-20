Днепропетровск, Украина, 20 декабря, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Еще один случай смерти в результате осложненного течения COVID-19 был зарегистрирован в вооруженных силах Украины в минувшие сутки, сообщили 20 декабря в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

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Умершим был работник вооруженных сил Украины, который находился в одном из медицинских учреждений города Днепропетровска с 27 ноября текущего года и страдал хроническими заболеваниями.

За сутки в украинской армии зарегистрировали 66 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пятнадцать военнослужащих за сутки были госпитализированы в медицинские учреждения, 51 инфицированный (шесть из которых — работники ВСУ) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

На текущий момент в ВСУ коронавирусом инфицированы 2939 человек. 9992 человека выздоровели, 36 — скончались.

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