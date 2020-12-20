Москва, 20 декабря, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Редчайшее соединение на небосводе двух планет гигантов — Юпитера и Сатурна — можно будет наблюдать 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Дарья Драй ИА REGNUM Телескоп

Астрономы называют это редкое явление «звездой зимнего солнцестояния». В последний раз Юпитер и Сатурн были так близко видны на небе с Земли почти 800 лет назад — в марте 1226 года.

«21 декабря 2020 года Юпитер и Сатурн примут участие в великом соединении: планеты будет разделять всего 6 угловых минут (1/5 часть диска Луны), и они будут видны невооруженным глазом как яркая двойная звезда», — сообщают в Московском планетарии.

Для наблюдений также можно использовать любительский телескоп или бинокль. В следующий раз такое близкое соединение планет-гигантов на небосклоне произойдёт 15 марта 2080 года.

Соединение Юпитера и Сатурна будет наблюдаться 21 декабря с 16:20 до 18:20 мск (лучшее время для наблюдения — 17:30 мск). Планеты нужно искать над юго-западным горизонтом недалеко от того места, где заходит Солнце. Явление будет наблюдаться со всей территории России, однако жители южных регионов смогут наблюдать его более продолжительное время.