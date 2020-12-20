Ханты-Мансийск, 20 декабря, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 230 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 20 декабря: Сургут — 30 случаев; Нижневартовск — 24; Нягань и Ханты-Мансийск — по 17; Нефтеюганск — 15; Мегион и Сургутский район — по 13.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 20 декабря 38 842 случая. Излечились 34 740 человек, 497 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 20 декабря составляет 1,00.