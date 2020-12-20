Челябинск, 20 декабря, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В Челябинской области за 19 декабря выявлено ещё 312 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 32 727 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 10 916.

За сутки медики выписали 135 пациентов, а за весь период — уже 20 625.