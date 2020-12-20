Вашингтон, 20 декабря, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Обвиняемым правительством США в связях с Россией хакерам удалось взломать компьютерные сети около 200 организаций по всему миру. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ложь

Ранее в США сообщили о крупномасштабной кибератаке, осуществлённой через уязвимость в программном обеспечении фирмы SolarWinds. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к этой атаке причастны российские хакеры. Он добавил, что американские власти располагают чёткими доказательствами «российского следа», которые не были представлены.

Сообщалось, что целью кибератаки стали правительственные структуры США и некоторых других стран. При этом точное число жертв хакерской атаки не называлось.

Специалисты работающей в сфере кибербезопасности компании Recorded Future рассказали агентству Bloomberg, что им удалось выявить 198 жертв хакерской атаки, связанной с использованием программного обеспечения SolarWinds. Ряд других специалистов по кибербезопасности согласились с этой оценкой, добавив, что общее число взломанных жертв могло превысить 200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря действующий президент США Дональд Трампзаявил, что в американской прессе переоцениваются масштабы этой кибератаки. Он добавил, что за атакой могут стоять не российские, а китайские хакеры.