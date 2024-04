Вашингтон, 20 декабря, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Научно-фантастический фильм «Поступь хаоса» режиссёра Дага Лаймана выйдет в прокат 5 марта 2021 года. Об этом сообщает журнал Variety.

Цитата из к/ф «Поступь хаоса». 2021. США, Канада

Кинокомпания Lionstage первоначально планировала выпустить этот фильм 1 марта 2019 года, однако дата премьеры неоднократно сдвигалась по различным причинам. Ожидалось, что фантастический фильм выйдет 22 января 2021 года, но премьеру вновь сдвинули на март.

Главные роли в «Поступи хаоса» исполняли Дейзи Ридли (известный по франшизе «Звездные войны») и Том Холланд, получивший широкую известность по роли Человека-паука. В основе сюжета фильма лежит роман писателя Патрика Несса The Knife of Never Letting Go («Никогда не опускать нож»).

В общей сложности создание фильма заняло почти десять лет. За это время несколько раз сменялись сценаристы, а первая версия фильма, снятая в 2018 году, была почти полностью переработана из-за плохой реакции критиков на предварительных просмотрах.