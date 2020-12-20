Вашингтон, 20 декабря, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Спортивный инвентарь для сотрудников украинской полиции собирается закупить Госдепартамент США. Об этом 20 декабря сообщает RT.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Полиция Украины

В список необходимых спортивных принадлежностей вошли более 180 наименований. Туда внесены тренажёры для различных групп мышц, велотренажёры, гимнастические мячи, защита голеностопа и паха и многое другое.

Отмечается, что всё оборудование должно быть новым, в фабричной упаковке. Товары неустановленного происхождения либо использовавшиеся ранее не допускаются. Организатором и координатором инициативы выступает представительство бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США разрешили Украине модернизировать списанные катера класса Island. Суда были переданы Киеву в 2018 году.