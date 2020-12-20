Киев, 20 декабря, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам его страны невозможно объяснить, почему они не должны получать вакцину против коронавируса из Российской Федерации, если страны Евросоюза и США не поставляют свои вакцины. Об этом Зеленский заявил в интервью газете The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, ему было очень трудно сдержать досаду после того, как действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий экспорт вакцины против коронавируса из Соединенных Штатов. До этого указа украинские власти вели переговоры с международными компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson (которые базируются в США) об ускоренном графике поставок вакцины против коронавируса на Украину, но теперь все это бессмысленно — первые партии вакцины придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

Зеленский подчеркнул, что украинским гражданам просто невозможно объяснить, почему они не могут прививаться российской вакциной против коронавируса, если страны ЕС и США не поставляют на Украину свои вакцины. По словам украинского лидера, он готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Напомним, что на Украине свою вакцину против коронавируса не разрабатывали, Киев надеялся, что получит вакцину от своих западных покровителей, но те сперва используют вакцину в своих странах и не спешат поставлять её на Украину. Для Киева остается вариант получить вакцину в рамках международного механизма COVAX. Этот механизм поддерживают Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Эти организации поддерживают создание производственных мощностей и проводят закупки вакцин. По условиям этой программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Однако в рамках COVAX первую значительную партию вакцины против коронавируса Киев может получить разве что в марте 2021 года.