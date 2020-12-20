Зеленский признал: отказ Киева от вакцины «Спутник V» объяснить невозможно
Киев, 20 декабря, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Невозможно пояснить украинскому обществу и любому человеку, который умирает от последствий COVID-19, почему Украина не должна приобретать российскую вакцину от коронавируса при том, что ни США, ни Европа не предоставляют Киеву такую вакцину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, опубликованном 19 декабря пресс-службой украинского президента.
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Владимир Зеленский также отметил, что доказательства стопроцентного позитивного эффекта вакцины «Спутник V» отсутствуют. И, по словам украинского лидера, он не может взять ответственность за вакцину, о последствиях действия которой неизвестно.
Журналист The New York Times задал президенту Украины вопрос, воспользуется ли официальный Киев российской вакциной, если она будет безопасной. На что Зеленский ответил, что Украина будет спасать своих граждан и бороться за предоставление стране вакцин, которые подтверждены, — это Moderna, Pfizer, AstraZeneca.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Крыма будут включены министерством здравоохранения в план вакцинации на Украине. В свою очередь в Луганской Народной Республике призвали своих граждан подумать о рисках вакцинации от коронавируса на Украине.