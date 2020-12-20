Вашингтон, 20 декабря, 2020, 07:29 — ИА Регнум. Досудебная проверка антимонопольного иска правительства США против компании Google продлится до конца 2023 года, заявил окружной судья Амит Мета. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Shawn Collins Google

Судья обозначил сроки досудебного разбирательства в ходе предварительных слушаний. Обе стороны согласились с тем, что такой срок представляется реалистичным. В качестве предварительной даты начала судебного разбирательства было установлено 12 сентября 2023 года.

В октябре компания Google столкнулась с иском от министерства юстиции США, а в ноябре схожие иски подали генеральные прокуроры ряда штатов. Google обвиняется в препятствующем конкуренции сговоре с компанией Facebook и других нарушениях антимонопольного законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре Федеральная торговая комиссия США и власти 46 штатов подали антимонопольный иск против компании Facebook. В частности, обвинения касаются сделок по приобретению социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp.