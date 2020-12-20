Самара, 20 декабря, 2020, 07:15 — ИА Регнум. Начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (структурное подразделение филиала РЖД) был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей в городе Саратове. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

(сс) sajinka2 Взятка

Следствие установило, что в августе текущего года подозреваемый потребовал от директора строительной компании, с которой был заключён договор на аварийно-восстановительные работы на станции Балаково, денежную сумму в размере 25% от общей суммы договора, которая составила 11 трлн рублей. При получении взятки злоумышленника задержали.

В настоящее время в отношении начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательной базы по делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении за получение взятки экс-заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Самарской области.