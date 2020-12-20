Вашингтон, 20 декабря, 2020, 05:53 — ИА Регнум. Систему подсчёта выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране за сутки скорректировали федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Обновлённые сведения были представлены 19 декабря.

Лаборатория в США

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Как пояснили представители CDC, начиная с 18 декабря штат Техас стал предоставлять информацию не только о выявленных случаях заражения коронавирусом, но и о потенциальных. При этом власти штатов самостоятельно решают, какие сведения предоставлять CDC. Такие сведения будут распространять не все штаты.

Согласно обновлённым данным, за последние сутки на территории США было подтверждено 403 359 случаев заражения коронавирусом. Это на 150 тыс. больше, чем самый высокий показатель с начала пандемии в стране, который был зарегистрирован в 11 декабря (244 011 случаев).

Из штата Техас поступили данные о 171 505 новых возможных случаях заражения. Без них за сутки число подтверждённых случаев заражения возросло бы на 231 854.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном антирекорде по выявленным случаям заражения коронавирусом в США.