Белград, 20 декабря, 2020, 04:27 — ИА Регнум. Решение о введении ограничений на въезд в страну на время новогодних и рождественских праздников принял кабинет министров Сербии. Об этом 19 декабря сообщает агентство Tanjug.

(сс) Intermedichbo — Milorad Dimic M.D Белград. Сербия

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Ограничения вступят в силу 21 декабря, их действие продлится до 10 января 2021 года. Въезд в страну будет возможен только после сдачи ПЦР-теста, либо обязательной изоляции на десять дней в случае положительного результата теста. Меры будут распространяться и на граждан Сербии, и на иностранцев.

Отмечается, что такая мера была принята с целью избежать массового распространения коронавирусной инфекции. По традиции в дни рождественских и новогодних праздников представители сербской диаспоры приезжают на родину навестить родных и близких. В то же время иностранные граждане едут в Сербию на горнолыжные курорты. Учитывая предстоящий наплыв желающих въехать в страну, власти Сербии в 1,5 раза повысили цену ПЦР-тестирования. Для граждан Сербии тест обойдётся в €76, для иностранцев в €152.

По последним данным, в Сербии за сутки выявлено 3 888 случаев заражения коронавирусом, умерли 52 человека, всего из-за осложнений после заболевания COVID-19 в стране умерли 2 632 человека. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 296 528.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сербии не будут вводить режим чрезвычайного положения и комендантский час из-за угрозы распространения коронавируса.