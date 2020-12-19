Бразилиа, 20 декабря, 2020, 02:12 — ИА Регнум. Восхищение игрой аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси выразил трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле. Об этом футболист написал 20 декабря в своём Instagram.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Месси повторил рекорд Пеле, забив 643 мяч в матче за «Барселону». Столько же мячей забил бразилец Пеле, играя в составе «Сантоса».

«Когда ваше сердце переполнено любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель!», — так написал Пеле на своей странице в социальной сети.

Также бразильский футболист поздравил Месси с прекрасной карьерой в «Барселоне» и выразил своё восхищение аргентинскому форварду. Пеле выразил сожаление, что такие истории, как у него и Месси, «о любви к одному клубу», в футболе станут встречаться в будущем намного реже.

Напомним, Лионель Месси дебютировал за основную команду клуба «Барселона» в 2004 году. Он является шестикратным обладателем «Золотого мяча», четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.