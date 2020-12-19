Тунис, 20 декабря, 2020, 00:04 — ИА Регнум. В Тунисе сотрудники полиции применили гранаты со слезоточивым газом для разгона протестующих у здания администрации провинции Тозер. Об этом 19 декабря сообщает радиостанция Mosaique.

Alisdare Hickson Применение слезоточивого газа

Демонстранты решили выразить недовольство ухудшением экономической обстановки в стране и деятельностью местных властей.

Участники протеста выступали с требованием отставки губернатора Тозера и роспуска муниципального совета. Местные власти приняли решение разогнать протестующих при помощи слезоточивого газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в городе Тозер на юго-западе Туниса участники акции протеста против отключения газа в домах подожгли здание местной администрации.

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