Вашингтон, 19 декабря, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил против введения в США жёстких ограничений из-за COVID-19 по примеру Великобритании.

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

«Мы не хотим жестких ограничительных мер. Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы!» — написал он в своем Twitter, прикрепив ссылку на новость о новых ограничениях в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и ряде регионов Англии вводится самый высокий, четвёртый уровень ограничений в связи с быстрым распространением SARS-CoV-2.

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