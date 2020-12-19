Париж, 19 декабря, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Во Франции переболевшие COVID-19 смогут привиться от коронавируса, однако не раньше, чем через три месяца после появления первых симптомов. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на рекомендации по вакцинации, выпущенные Верховным комитетом по здравоохранению (HAS) Пятой Республики.

Вакцина

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В Верховном комитете сообщили, что «имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют узнать, есть ли польза от вакцинации тех, кто уже заражался SARS-CoV-2».

Однако с другой стороны, говорится в рекомендациях, после трёх месяцев наблюдения «нет никаких особых побочных эффектов при вакцинации людей, уже перенесших COVID-19».

«Эти люди должны иметь возможность пройти вакцинацию, если они хотят, — говорится в сообщении. — В этом случае кажется предпочтительным соблюдать минимальный период в три месяца с момента появления симптомов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял участие во встрече с представителями своей администрации и депутатами парламента менее чем за сутки до того, как сдал положительный тест на коронавирус.

Среди присутствовавших оказались глава администрации президента Алексис Колер и председатель Национального собрания Ришар Ферран, уже ушедшие на самоизоляцию, а также премьер-министр Жан Кастекс, главы парламентских фракций Кристоф Кастанер и Патрик Миньола.