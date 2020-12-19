Астрахань, 19 декабря, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в хранилище для кислородных баллонов инфекционной областной больницы им. А. М. Ничоги в Астрахани вечером 19 декабря. Информация о хлопке, по данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, поступила в центр обработки вызовов Системы-112 в 20:49.

30.mchs.gov.ru На месте взрыва. Астрахань

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По данным МЧС, после хлопка возникло возгорание. Здание хранилища стоит отдельно от больницы. В результате происшествия пострадал один человек — сотрудник больницы, он госпитализирован. Эвакуация из зданий больницы не проводилась.

«Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало. Подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования», — уточнили в МЧС.

В ковидном отделении больницы, которое находится рядом с хранилищем, лечение проходят 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.